SON DAKİKA HABERİ: Mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Son dakika haberi! Hükümetten, altın ithalatını düşürmek için ilk adım atıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi.

Kara göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.



Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye’nin altın ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 217 milyar 52 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde işlenmemiş altın ithalatı ise yüzde 180 artarak 19,4 milyar dolar oldu.

Alınan kararla, son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkilerinim azaltılması hedefleniyor.