SON DAKİKA HABERİ: Orta Vadeli Program açıklandı: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu

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Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu.



Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer alıyor.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin teknik ayrıntılarını açıkladı.



OVP'nin ilk yılında uygulanacak politikalara ve somut tedbirlere ayrıntılı olarak 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer verileceğini açıkladı.

"TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFLENİYOR"

Yılmaz, "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak." dedi.

"Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz." diyen Yılmaz şunları kaydetti: "OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir."

"YAPISAL REFORMLARLA BEKLENTİLERİ İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Yılmaz, yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler beklediklerini, kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"MB ARAÇ BAĞIMSIZLIĞIYLA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası'nın araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

"BU YIL YÜZDE 4,4 BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ"

Yılmaz, son 20 yılda büyümenin yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'te yüzde 4,,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz." dedi.

"HER YIL 900 BİN KİŞİYE İSTİHDAM"

Her yıl istihdamda 900 bin artış beklediklerini kaydeden Yılmaz, "İşsizlikte arzu ettiğimiz oranda gerileme olmuyor ama tek haneye iniyoruz." diye konuştu.

YAPISAL REFORMDA ÖNCELİKLİ 7 ALAN

Yılmaz, OVP'de yapısal reformlar için öncelikli 7 alan belirlendiğini belirterek bunları şöyle sıraladı: "Büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital dönüşüm, iş ve yatırım ortamı."

İŞTE EKONOMİDE 3 YILLIK HEDEFLER



OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:

BÜYÜME

2023: Yüzde 4,4

2024: Yüzde 4



2025: Yüzde 4,5



2026: Yüzde 5



İŞSİZLİK HEDEFİ

2023: Yüzde 10,1



2024: Yüzde 10,3



2025: Yüzde 9,9



2026: Yüzde 9,3

ENFLASYON TAHMİNİ

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15.2

2026: Yüzde 8.5

BÜTÇE AÇIĞI

2023: 1,6 trilyon lira

2024: 2,65 trilyon lira

2025: 1,82 trilyon lira

2026: 1,82 trilyon lira

KİŞİ BAŞINA GELİR HEDEFİ



2023: 12 bin 415 dolar

2024: 12 bin 875 dolar



2025: 13 bin 717 dolar



2026: 14 bin 855 dolar

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI



2023: 42,5 milyar dolar



2024: 34,7 milyar dolar



2025: 31,7 milyar dolar



2026: 30 milyar dolar

İHRACAT



2023: 255 milyar dolar



2024: 267 milyar dolar



2025: 283,6 milyar dolar



2026: 302,2 milyar dolar



İTHALAT



2023: 367 milyar dolar



2024: 372,8 milyar dolar



2025: 388,9 milyar dolar



2026: 414 milyar dolar

TURİZM GELİRİ



2023: 55,6 milyar dolar



2024: 59,6 milyar dolar



2025: 64,7 milyar dolar



2026: 71,3 milyar dolar