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SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

SON DAKİKA HABERİ: EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek. SGK çalışanları aylık 2 bin 550 liraya kadar fazla mesai ücreti alabilecek.

SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

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'ın () emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.

Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.

Düzenlemeyle, SGK çalışanları aylık 2 bin 550 liraya kadar fazla mesai ücreti alabilecek.

EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. 

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SGK çalışanlarına yönelik kararı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te açıkladı.

EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Elitaş, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.

Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini açıklamıştı.

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