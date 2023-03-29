SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti verilecek

SGK çalışanlarına yönelik kararı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te açıkladı.



EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Elitaş, "EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek." dedi.



Elitaş, düzenlemenin, en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne, TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında önergeyle ekleneceğini bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından, EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarına ilave fazla mesai ücreti verileceğini açıklamıştı.

