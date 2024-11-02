SON DAKİKA HABERİ: SP Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

S&P Türkiye'ye ikinci kez not artırımına gitti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin kredi notunu bir kademe artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti.

Türkiye'nin "B" olan kısa vadeli kredi notu da teyit edildi.



S&P Türkiye'nin kredi not görünümünü ise pozitiften durağana çevirdi.



Kuruluştan yapılan açıklamada, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşunun, Türk yetkililerinin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemi dolarizasyondan arındırmasına olanak sağladığı belirtildi.



Türkiye'nin dünyanın geri kalanıyla arasındaki tasarruf açığının daraldığı, bu durumun GSYH oranında 2022'den bu yana kaydedilen yaklaşık 4 puanlık düşüşte görüldüğü ifade edildi.



Görünümün yetkililerin halen yüksek olan enflasyonu düşürme, çalışanların ücret beklentilerini yönetme ve Türk ekonomisini yeniden dengeleme konusundaki iddialı planlarına yönelik gelecek 12 aydaki dengeli riskleri yansıtacak şekilde durağan olduğu belirtilen S&P'nin açıklamasında, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesi ve Türk lirasına uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde notun yükseltilebileceği belirtildi.

ÜCRET ARTIŞ ORANLARININ ENFLASYONA ETKİSİ



Ücret artış oranlarının, hükümetin 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 17 yerine, yaklaşık yüzde 44 olan 2024 enflasyon oranına endekslenmesinin, enflasyonla mücadele programı için bir risk olduğuna işaret edildi.



Ücret anlaşmasının bu iki uç nokta arasında belirleneceğinin varsayıldığı aktarılan açıklamada, ancak yüzde 30'dan yüksek herhangi bir artış oranının enflasyonla mücadele sürecini uzatacağı kaydedildi.



Açıklamada, ülkede 2028'e kadar planlı herhangi bir seçim olmaması nedeniyle, kademeli mali ve gelir politikası sıkılaştırması yoluyla talebi ve enflasyonu baskılamak için alan olabileceği belirtildi.



TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNA İLİŞKİN OLUMLU DEĞERLENDİRMELER

Öte yandan Türkiye için diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu değerlendirmeler yapılmıştı.



Fitch, mart ayında Türkiye'nin kredi görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmişti.



Moody's ocak ayında Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.