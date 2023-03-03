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SON DAKİKA HABERİ: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE şubatta yüzde 3,15 artarken, yıllık bazda yüzde 55,18 oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi! 

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

TÜİK verilerine göre, TÜFE şubat ayında yüzde 3,15 artış gerçekleştirdi.

Yıllık bazda TÜFE yüzde 57,68'den yüzde 55,18'e geriledi.

Yurt içi ÜFE şubatta yüzde 1,56 artarken, yıllık bazda 76,61 oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında TÜFE'nin yüzde 3,52, yıllık TÜFE'nin ise yüzde 55,74 artmasını bekliyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde.

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