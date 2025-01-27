SON DAKİKA HABERİ: Suriye'den gümrük vergilerinde indirim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin gümrük verilerinde ciddi indirime gittiğini açıkladı.

Bolat, "Suriye, bu hafta itibarıyla bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan aralarında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünlerinin yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Suriye’de yeni yönetim, 11 Ocak itibarıyla tüm sınır kapılarında aynı gümrük mevzuatını uygulamaya başlamıştı. Karardan Türk ihracatçılar olumsuz etkilenmişti.



Suriye ile ticaret durma noktasına gelirken, Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti.