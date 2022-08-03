SON DAKİKA HABERİ: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.



TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi. Böylece Ağustos 1998'den sonraki en yüksek yıllık tüketici enflasyonu görüldü.



AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti.

TEMMUZDA EN ÇOK SAĞLIKTA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 6,98 ile sağlık oldu. Temmuzda ulaştırma grubunda yüzde 0,85'lik düşüş görüldü.



YILLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu. En az artış gösteren ana grup ise yüzde 25,79 ile haberleşme olarak belirlendi.

Yıllık enflasyonun seyri. (Grafik: TÜİK)

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Temmuzda en çok fiyat artışı yüzde 18,66 ile ilaçta, yüzde 16,54 ile yumurtada, yüzde 13,80 ile demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü.



Aylık bazda fiyatı en çok düşen ürün yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları oldu. Onu yüzde 6,25'le kümes hayvanları eti, yüzde 2 ile çocuk giyim takip etti.

Yıllık bazda ürün gruplarındaki fiyat değşiimleri (Grafık: TÜİK)

Temmuzda endekste kapsanan 144 temel başlaktan 128'inin endeksinde artış gerçekleşti. 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ YÜKSELTMİŞTİ



Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Merkez, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.



Toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahah Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini gösteren grafiğin 2022'de enflasyonun yüzde 90'a kadar yaklaşabileceğini gösterdiğini açıklamıştı.



Kavcıoğlu, "Enflasyonda bu aydan sonra artış eğilimi çok olmaz, düşüş eğilimine girer. Enflasyona ilişkin ciddi tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Enflasyon yıl sonu sonrası aldığımız, alacağımız kararlarla aşağı gelecek" diye konuştu.



ERDOĞAN 2023 ŞUBAT-MARTI İŞARET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023'te şubat, mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını belirtti.