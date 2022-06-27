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SON DAKİKA HABERİ: TİSK'ten asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İşveren Sendikası, asgari ücret zammı için açıklama yaptı. TİSK'ten yapılan açıklamada, işveren tarafı da asgari ücret zammına yeşil ışık yaktı. Sendika, asgari ücret zammı için kurulacak masada yer alacaklarını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 27.06.2022 - 12:01

SON DAKİKA HABERİ: TİSK'ten asgari ücret açıklaması

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Hak-İş'ten asgari ücrete 'enflasyonun üstünde artış' talebi

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız.

Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız.

Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."

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