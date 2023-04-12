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SON DAKİKA HABERİ: TOKİ'den indirim kampanyası

SON DAKİKA HABERİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ev, iş yeri ve arsa almış vatandaşlara yönelik indirim kampanyası başlatıyor.  Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa için yüzde 12,5 indirim sağlanacak.

SON DAKİKA HABERİ: TOKİ'den indirim kampanyası

Son dakika haberi! 

yeni indirim kampanyası başlatıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.

Bakan Kurum TOKİ’ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:

“TOKİ’den ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

SON DAKİKA HABERİ: TOKİ'den indirim kampanyası - 1

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