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SON DAKİKA HABERİ:  Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret bildirisi

SON DAKİKA HABERİ: Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücretle ilgili bir bildiri yayımladı. Asgari ücret belirlenirken insana yakışır yaşam sağlayacak tutarın temel alınması gerektiği belirtilen bildiride "Asgari ücret zammı refah payı ilave edilerek enflasyon karşısında satin alma gücünü korumalı" denildi.

SON DAKİKA HABERİ:  Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret bildirisi

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Son dakika haberi! 

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı için pazarlıklar dün itibarıyla başladı.

Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapılacak.

Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücret gündemiyle yaptığı toplantının ardından bir bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret belirlenirken insana yakışır yaşam sağlayacak tutar temel alınmalı.

Asgari ücret zammı refah payı ilave edilerek enflasyon karşısında satin alma gücünü korumalı.

Vergi nedeniyle oluşan gelir kaybını önleyecek düzenleme yapılmalı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü veya dördüncü toplantı sonrası yeni asgari ücret belirlenecek.

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