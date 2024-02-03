SON DAKİKA HABERİ: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu

Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi. Erkan'ın istifasının ardından yeni Merkez Bankası Başkanının kim olacağı merak ediliyordu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu.



Fatih Karahan, Erkan döneminde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

CEVDET YILMAZ: KARAHAN'A BAŞARILAR DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan'ı tebrik etti.

Yılmaz paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

FATİH KARAHAN KİMDİR?



1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.



Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.



Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.



Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.



Karahan, Hafize Gaye Erkan'dan görevi devralarak 3 Şubat 2024'te yeni Merkez Bankası Başkanı oldu.