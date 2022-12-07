ntv.com.tr

SON DAKİKA HABERİ: Zincir mağazalara "veri paylaşımı" zorunluluğu

SON DAKİKA HABERİ: Zincir mağazalara yönelik tartışmaların sürdüğü bir dönemde Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir adım geldi. Zincir mağazalara "Veri paylaşımı" zorunluluğu getirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Zincir mağazalara "veri paylaşımı" zorunluluğu

İlişkili

Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa etti

Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa etti

Son dakika haberi! Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 200'den fazla şubesi olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sisteme aktaracak. Bu veriler kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşılacak.

Düzenlemeyle, zincir mağazalarda satılan ürünlere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirilecek.

"Veri paylaşım" kuralı ile birlikte tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapabilmesinin önü açılacak. Kamunun aydınlatılması görevinin yanı sıra perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması da sağlanacak.

Geçtimiz günlerde zincir mağazalarda satılan ürünlerdeki fiyat farklılaşmalarına ilişkin iddialar nedeniyle "fahiş fiyat" tartışması yaşanmıştı.

Tartışmalar üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zincir mağazalara yönelik "FETÖ ilişkileri incelensin" çağrısı yapmıştı.

Bu çağrıya Gıda Perakendecileri Birliği Başkanı Galip Aykaç sert yanıt vermiş, yoğun tepkiler üzerine ise istifa kararı almıştı.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...