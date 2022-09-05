SON DAKİKA HABERİ: 2022 Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi! Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.



TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,27 artacağını öngörmüştü. Yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği tahmin edilmişti.

Yıllık enflasyonun seyri

EN ÇOK ARTIŞ ULAŞTIRMADA



Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 7,01 ile sağlık oldu. En çok düşüş olan grup ise yüzde 1,78 ile ulaştırma oldu.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 116,87 ile ulaştırmada görüldü. En az artış ise yüzde 27,05 ile haberleşmede meydana geldi.

TÜFE endeksinde yer alan 144 temel başlıktan 123'ünde artış, 16'sında düşüş görülürken, 5'inde değişim olmadı.

ZAM ŞAMPİYONU ÜNİVERSİTE ÜCRETİ



Üniversite eğitim ücretleri, yüzde 24, 24 oranındaki artışla fiyatı en çok artan ürün oldu.