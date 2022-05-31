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SON DAKİKA HABERİ: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

SON DAKİKA HABERİ: 3600 ek gösterge için son toplantı yapıldı. 3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilere yarayacak mı? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte 3600 ek gösterge çalışması hakkında bilmeniz gerekenler...

Haberler - NTV Haber 31.05.2022 - 12:13 | Son Güncelleme : 31.05.2022 - 12:36

SON DAKİKA HABERİ: 3600 ek gösterge düzenlemesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

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SON DAKİKA: 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı

SON DAKİKA: 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi.

3600 ek gösterge için son toplantı yapıldı.

3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor. 

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

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