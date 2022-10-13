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SON DAKİKA HABERİ:  Bakan Bilgin: EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını söyledi. Bilgin, "20 bin lira olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım. Söylentiler gerçeği yansıtmıyor" dedi. EYT sorununun aralık başında çözüleceğini belirten Bilgin, "EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ:  Bakan Bilgin: EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak

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SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

EYT kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

EYT kimleri kapsayacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Son dakika haberi! 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Forumu'nda asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklamalar yaptı.

Aralıkta bir araya geleceklerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Bu tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacak" dedi.

Bakan Bilgin, "Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor" diye konuştu.

Asgari ücret halen 5 bin 500 lira civarında bulunuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak. 

"EYT SORUNUNU ARALIK BAŞINDA ÇÖZECEĞİZ" 

Emeklilikte Yaşa Tıkalanlar (EYT) ile ilgili konuşan Bilgin, şunları söyledi: "EYT durumu var. Onu aralık başında çözeceğiz. Tüm sorunları çözen kapsamlı bir düzenleme. Çalışma hayatında insanların kafalarındaki sorunları, endişeleri gidecerek şeffaf düzenleme. EYT ve asgari ücret bekleyenler memnun olacak."

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