SON DAKİKA HABERİ: Bilgin: EYT'de çözüm aşamasına geldik

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Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik çalışmada yeni gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

"EYT'DE ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.

Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.

"ARALIKTA ASGARİ ÜCRETİ YENİDEN DEĞERLEDİRECEĞİZ"

Bakan Bilgin, aralık ayında enflasyonda ortaya çıkan tabloya göre asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini kaydetti.

"VERGİ DİLİMİ SORUNU İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Bakan Bilgin, çalışanların vergi dilimi sorununa ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Bilgin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görümelerimz var. Vergideki bu oynaklığın düzeltilmesi gerekir. Bu konuda olumlu bir yaklaşım içinde olunduğunu belirtmek isterim" dedi.

Bilgin, geçici işçilerle ilgili sorunun da çözüleceğini sözlerine ekledi.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN HAZIRLIĞI YAPTIK"

Sözleşmeli personel meselesinin medyada yer aldığını hatırlatan Bilgin, " Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık” dedi.

