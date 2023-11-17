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SON DAKİKA HABERİ: Dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira ceza

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanlığı, tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital abonelik platformlarına şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, ilgili kuruluşlara 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlendiğini de açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira ceza
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Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.

Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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