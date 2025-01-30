SON DAKİKA HABERİ: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oluyor: TBMM Genel Kurul'da kabul edildi
SON DAKİKA HABERİ: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi görüşülüyor. En düşük emekli aylığını 14 bin 469 liraya yükselten madde Genel Kurul'da kabul edildi.
Son dakika haberi! TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.
Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.
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