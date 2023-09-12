Merkez Bankası'ndan ihracatçılar için yeni kredi kararı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı.



Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti.



Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor.



İHRACAT PAZARLARINDAKİ ZORLUKLARA RAĞMEN TCMB TEŞVİKİ REKOR GETİRDİ



Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti.



İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB'nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı.



DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK



Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek.



Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor.



TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde, "Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.



Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.



ERKAN: KARARLILIKLA UYGULUYORUZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TCMB'nin, reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarması, ihracatçılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont kredilerindeki düzenlemeye ilişkin, "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz. Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"DAHA FAZLA ÜRETİME VE İHRACATA ODAKLANABİLECEK"



TİM Başkanı Mustafa Gültepe de reeskont kredi limitlerinin artırılması ile önemli bir sorunun aşıldığını, artık daha çok üretime ve ihracata odaklanabileceklerini belirtti.



Gültepe, ihracatçıların uzun zamandan beri uygun koşullarda finansmana erişimde sıkıntılar yaşadığını hatırlattı. İhracatçıların finansmana erişimini önceleyen yeni ekonomi yönetiminin bu konuda önemli adımlar attığını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:



"Süreç Eximbank kredilerinde ihracatçı için 70 milyar liralık ek destek sağlanmasıyla başlamıştı. Ancak bizim için asıl önemli olan Merkez Bankası'nın reeskont kredisi için bankaların günlük limitini artırmasıydı. Nitekim 20 Temmuz'da reeskont kredisi limiti 5 kat arttırılarak 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkarıldı. Reeskont kredisi limitleri, bugün de 2 kat artırılarak 3 milyar TL'ye yükseltildi. Yani 1,5 ay önce sadece 300 milyon lira olan günlük reeskont kredisi limitinde 10 kat artış sağlanmış oldu. Yeni düzenlemeyle yüzde 30 ilave döviz satışı ve önden döviz satış şartı gibi koşulların kaldırılmasını da çok isabetli buluyoruz.



Böylece KOBİ'lerin kredilerden aldığı pay artarken yüksek performans gösteren ihracatçıların önceliklendirildiği bir süreç başlamış oluyor. Elbette tüm bu kararların arkasında istişare ve ortak akıl var. Bu süreçte Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan ile çok verimli görüşmelerimiz oldu. Kendisine ihracatçılarımıza verdiği destek ve sağladığı kolaylıklar için teşekkür ediyorum. Reeskont kredi limitlerinin artırılmasıyla önemli bir sorunu aşmış oluyoruz. Dolayısıyla ihracatçımız finansman arayışıyla zaman kaybetmek yerine daha fazla üretime ve ihracata odaklanabilecek."



Gültepe, Merkez Bankası'nın finansmana erişim konusunda yaptığı düzenlemelerin Türkiye'nin toplam ihracatına da pozitif yansımaları olacağını belirtti.

