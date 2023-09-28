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SON DAKİKA HABERİ: Rekabet Kurumu'ndan Duracell hakkında soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: Rekabet Kurumu, rekabeti sınırlayıcı eylemlerde bulunduğu öne sürülen pil tedarikçisi Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi hakkında soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ: Rekabet Kurumu'ndan Duracell hakkında soruşturma
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Rekabet Kurumu, 7 Eylül'deki toplantısında hızlı tüketim malları sektöründe pil tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Duracell Satış ve Dağıtım Limited Şirketi'nin ürünlerinin mağazalardaki satış fiyatını belirleyerek rekabeti sınırladığı iddialarını ele aldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi ve belgeleri yeterli bulan kurul, firmanın 4054 sayılı "Rekabetin Korunması Hakkında Kanun"un 4'üncü maddesinde yasaklanan, rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan eylemlerde bulunup bulunmadığının tespitine ilişkin soruşturma başlattı.

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