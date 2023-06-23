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SON DAKİKA HABERİ: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplarda

SON DAKİKA HABERİ: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemesi ile yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplarda
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ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

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