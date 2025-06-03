Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.



TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 32.87 ARTTI



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.



TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 0.71 AZALDI



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 34.81 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2.25 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.



ÜFE YILLIK YÜZDE 23.13, AYLIK YÜZDE 2.48 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,17 artış gösterdi.



Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 22.99 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %28,11 artış, imalatta %22,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %19,83 artış ve su temininde %57,57 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %20,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %29,22 artış, dayanıksız tüketim mallarında %27,48 artış, enerjide %17,05 artış ve sermaye mallarında %26,48 artış olarak gerçekleşti.



Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 1.72 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,18 artış, imalatta %1,72 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %12,36 artış ve su temininde %5,86 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,92 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,05 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,70 artış, enerjide %7,98 artış ve sermaye mallarında %2,38 artış olarak gerçekleşti.