Son dakika... Memur ve emeklilerin dördüncü zam verisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.



TÜİK’in verilerine göre, Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 3 olarak gerçekleşti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen dört aylık enflasyon verileri de netleşmiş oldu.



Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış gösterdi. Bu verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 13,36'ya ulaştı.



Zam oranının kesinleşmesi için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor. Son verilerle birlikte temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI



Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek. Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12.29 zam yapılacak.

Enflasyon farkı ise yüzde 6.94 oldu.



Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.



(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

