Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşmüş oldu. Faiz indirim oranı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

"ENFLASYONDA ANA EĞİLİM YÜKSELDİ"

Merkez Bankası enflasyonda ana eğilimin yükseldiğine dikkat çekti. Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret ettiğine değinen MB, başta gıda olmak üzere son dönem fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları kanalıyla dezenflasyon süreci üzerinde oluşturduğu riskleri belirginleştirdiğini ifade etti.

"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI DURUŞ SÜRECEK"

Merkez Bankası açıklamasının devamında "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." dedi.

"PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI DESTEKLENECEK"

Banka "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." açıklamasını yaptı.