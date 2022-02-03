SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon yeni yıla da yükselişle başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artış kaydetti.

Yıllık enflasyon yüzde 36,08'den yüzde 48,69'a yükseldi.

Ocakta yurtiçi ÜFE yüzde 10,45 artarken yıllık bazda artış yüzde 93,53'e çıktı.

OCAK AYINDA ALKOLLÜ İÇKİLER YÜZDE 22 ARTTI

Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.



Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Enflasyonun ay ay seyri.

ULAŞTIRMADA BİR YILDA YÜZDE 69'LUK ARTIŞ

TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası oldu.

Yıllık bazda en düşük artış yüzde 10,76 ile haberleşme ana grbunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 28,63 ile sağlık oldu.



Ocak ayında endekste kapsanan 409 maddeden, 354'ünün ortalama fiyatı artarken, 38 maddenin ortalama fiyatı düştü, 17'sinde ise değişim olmadı.

Ocak ayında artış oranları.

ZAM ŞAMPİYONU ELEKTRİK

Ocak ayının zam şampiyonu yüzde 69,97'lik artışla elektrik ücreti olurken onu yüzde 54,74'le patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.



Aynı ayda en çok düşen ürün yüzde 8,19 ile çocuk kazağı olurken, yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası takip etti.

ERDOĞAN: ENFLASYON SARMALINI BERTARAF EDECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada enflasyonla ilgili mesaj verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"20 Aralık'ı hatırlayın. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları, ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak, bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi, enerjimizi ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız."



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, de enflasyonda zirvenin nisan ayında görüleceğini belirtti.



MERKEZ BANKASI YIL SONU NE BEKLİYOR?



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu geçen hafta açıkladı. 2022 yıl sonu için yüzde 11,8 olan enflasyon tahmini 11,4 puan artışla yüzde 23,2'ye yükseltildi.