Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında savcılık, fon soruşturması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi.

Kavcıoğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevden affını istemiş; sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duyuruda ayrılık kararını “kendisiyle ilgili bazı iddialar üzerine kurumun daha fazla yıpranmaması için aldığını" söylemişti.

Kavcıoğlu, "Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.” diye de eklemişti.

BAKAN ŞİMŞEK TEFTİŞ BAŞKANLIĞINI GÖREVLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığı'nı görevlendirdi.

FON SORUŞTURMASINDA BAZI BDDK YÖNETİCİLERİ TUTUKLANMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında adı geçen bazı şirket ve gruplara bankacılık izni verilmesi tartışma konusu olmuştu.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal ve BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş tutuklanmıştı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu , Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü'nden denetim uzmanı olarak mezun olan Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.

Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.

2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı yapan Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran 2023'te BDDK Başkanlığı'na getirildi.

Kavcıoğlu, TCMB Başkanlığı'ndan önce 26. Dönem Bayburt milletvekilliği de yaptı.