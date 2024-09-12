Sönük münazara performansının Trump'a faturası belli oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait olan sosyal medya platformu Truth Social'ın hisse senedi fiyatları başkan adaylarının canlı yayın tartışmasının ardından dibi gördü.



Trump ve Harris, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindeki münazara sahnesinde karşı karşıya geldikten saatler sonra, Trump Medya ve Teknoloji Grubu hisseleri yaklaşık yüzde 17,6'lık bir düşüşle 15,40 dolara kadar indi.



Münazaradan hemen önce Trump'ın sosyal medya şirketi iki gün üst üste yükselişe geçmişti. Piyasalar akşam 4'te kapanırken hisseler yüzde 3,2'lik bir artışla 18,63 dolara kadar çıkmıştı.

ALT EDİLMESİNİN SONUÇLARINI YAŞIYOR



Truth Social'ın ana şirketi, eski başkanın Demokrat rakibi tarafından alt edilmesinin sonuçlarını yaşıyor gibi görünüyor.



Amerikan yayın kuruluşu CNN'in anketine göre, münazarayı izleyen kayıtlı seçmenlerin yüzde 63'ü, Harris'in tartışmayı "kazandığını" düşünüyor.

TRUMP'IN YÜZDE 60'LIK PAYI



Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun piyasa değeri halihazırda 3,8 milyar dolar civarında.



Trump, yaklaşık yüzde 60'lık hissesiyle Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun en büyük hissedarı. Eski başkanın şirketteki hissesi yaklaşık 2 milyar dolar değerinde.

