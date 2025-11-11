Sony Group, kar beklentisini yükseltti

Japon elektronik ve eğlence şirketi, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde net karın bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artarak 311,4 milyar yen (2 milyar 1 milyon dolar) olduğunu bildirdi. Bu rakam bir piyasa anketlindeki 278 milyar 500 milyon yen olan tahminini geride bıraktı.

Wall Street Journal'ın haberine göre, ikinci çeyrek geliri, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 3 trilyon 108 trilyon yen oldu.

Mart ayında sona erecek olan yıl için, gelirin yüzde 0,3 azalarak 12 trilyon yen ve net karın yüzde 1,6 düşerek 1 trilyon 50 milyar yen olması öngörülüyor. Şirket daha önce 11 trilyon 700 milyar yen gelir ve 970 milyar yen net kar tahmininde bulunmuştu.

Sony Group, ABD gümrük vergilerinin mevcut mali yıl için faaliyet karına negatif etkisini şimdi 50 milyar yen olarak bekliyor; önceki tahmin ise 70 milyar yen zarardı.