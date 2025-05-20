Sos, domuz eti, lazanya, fındık... İngiltere'de hepsi için toplatma kararı çıktı

Grape Tree markasını taşıyan "Çiğ Tuzsuz Macadamia Fındıkları" ürününde Shiga toksini üreten E.coli bulunduğu için geri çağırma programı başlatıldı.



Geri çağırma işlemi, son tüketim tarihi 11 Temmuz 2026 olan 250 gramlık kuruyemiş paketlerini kapsıyor.



Marka, ürünü satın alan müşterileri yememeleri konusunda uyarıda bulundu.



PARA İADESİ OLACAK



Grape Tree'den bir sözcü "Yukarıda ayrıntıları verilen 250 gram Çiğ Tuzsuz Macadamia Fıstığı satın aldıysanız, bunları yemeyin. Bunun yerine, etkilenen parti kodunu satın alıp almadığınızı kontrol edin. Bunu, bu uyarının bir fotoğrafını çekerek ya da evde referans olarak kullanmak üzere parti kodunu/son kullanma tarihini yazarak yapabilirsiniz. Tam para iadesi için ürünü mağazaya iade edin (makbuzlu veya makbuzsuz)" dedi.



İNGİLTERE, GALLER VE İSKOÇYA'DA TOPLATILACAK



Gıda Standartları Ajansı da ürün geri çağırma bildirimini paylaştı ve bunun İngiltere, Galler ve İskoçya'ya özgü olduğunu ekledi.



Başka bir sözcü "Ürünü satın aldıysanız yemeyin. Bunun yerine tam para iadesi için satın aldığınız mağazaya iade edin." ifadelerini kullandı.



DOMUZ ETİ DETAYI DA VAR



Bu açıklama, Lidl'in kısa bir süre önce müşterilerine salmonella içerebileceği endişesiyle tuzlu atıştırmalıklarından birini yememelerini söylemesinin ardından geldi.



İndirimli süpermarket, sorunun tespit edilmesinin ardından Sol & Mar Chicharricos BBQ Pork Scratchings ürününü acilen geri çağırdı.



Geri çağırma, son tüketim tarihleri 5 Ağustos 2025 ile 12 Ağustos 2025 arasında değişen 100 gramlık domuz eti kazıtma paketlerini etkiledi.



LAZANYA DA GERİ ÇAĞIRILDI



Iceland, son kullanma tarihi 23 Temmuz 2026 ve 30 Temmuz 2026 olan paketlerde sert plastik parçalarının bulunma ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Sebzeli Lazanyasını geri çağırdı.



Popüler bir makarna sosu da, bazı kavanozların cam parçaları içerdiği korkusunun ortaya çıkmasının ardından süpermarket raflarından acilen toplatıldı.



SOS İÇİN DE UYARI VERİLDİ



FSA, patlıcan, domates ve sarımsak karışımı olan Organico'nun Organik Alla Norma Sosu için güvenlik endişelerinin dile getirilmesinin ardından net bir "yemeyin" uyarısı yayınladı.