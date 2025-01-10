Sosyal medya fenomenlerine sertifika verilecek

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.



Ticaret Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, programın ikincisinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.



SERTİFİKA VERİLECEK



Programa katılan sosyal medya etkileyicilerine (influencer-fenomen) kısa süre içerisinde sertifikaları takdim edilecek.



Açıklamada, sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmeleri amacıyla bu tür eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.