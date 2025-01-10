Sosyal medya fenomenlerine sertifika verilecek
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya eğitim programına katılan fenomenlere sertifika verileceğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'nun işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi tamamlandı.
Ticaret Bakanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, programın ikincisinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.
SERTİFİKA VERİLECEK
Programa katılan sosyal medya etkileyicilerine (influencer-fenomen) kısa süre içerisinde sertifikaları takdim edilecek.
Açıklamada, sosyal medya etkileyicilerinin daha bilinçli ve sorumlu içerik üretmeleri amacıyla bu tür eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.
Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Reklam Özdenetim Kurulu’nun iş birliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı’nın ikincisi başarıyla tamamlandı. Kısa süre içerisinde programa katılan sosyal medya etkileyicilerine… pic.twitter.com/98Zh5GktQc— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 9, 2025
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