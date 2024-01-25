Sosyal medya fenomenliğinde yeni dönem: Bakanlıktan şart geldi

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaları sıklaştırırken çalışmaların tek elden yürütülmesi için de yeni bir dönemi başlatıyor.



Sabah gazetesi'nin haberine göre, bu kapsamda öncelikli olarak mevcutta 81 il müdürlüğü ile 851 ilçede bulunan ve illerde Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında yer alan Tüketici Hakem Heyetleri 81 il merkezinde ayrı bir yapı olacak şekilde yeniden yapılandırılacak.



Ticaret Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, tüketicilerin korunmasına yönelik faaliyetler önümüzdeki dönem daha da artırılacak.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ DE TABİ OLACAK

Dijital tüketicinin korunması yaklaşımıyla dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek.

İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen influencer olarak adlandırılan sosyal medya fenomenleri de denetime tabi olacak. Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde "Influencer Sertifika Programı Projesi" hayata geçirilecek.



Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi influencer'ların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak.

E-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencer'lara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

