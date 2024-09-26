Sosyal medyada yeni vergi istisnası

Sosyal medya ve internet içerik üreticilerine vergi istisnasında düzenleme geldi.



Buna göre; elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da istisnaya dahil edildi.



Bu hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren istisna kapsamında olacak.



Düzenlemeyle göre, sosyal içerik üreticisi ve uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren istisna kapsamına alındı.