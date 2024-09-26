Sosyal medyada yeni vergi istisnası

Sosyal medya ve internette içerik üretimine yönelik gelir vergisi istisnasında kapsam genişledi. Yapılan değişiklikle istisnaya dijital ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan gelirler de dahil edildi.

Sosyal medyada yeni vergi istisnası

Sosyal medya ve internet içerik üreticilerine vergi istisnasında düzenleme geldi.

Buna göre; elektronik ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden sağlanan kazançlar da istisnaya dahil edildi.

Bu hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren istisna kapsamında olacak.

Düzenlemeyle göre, sosyal içerik üreticisi ve uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar da 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren istisna kapsamına alındı.

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