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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, başladığı yıl bitirilen inşaat maliyetinin hesaplanmasında bitiş tarihinde yürürlükte olan; sonraki yıllarda bitirilen inşaat maliyetinin hesabında ise önceki yıla ait son birim maliyet bedeli esas alınacak.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

Sosyal Güvenlik Kurumu () Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'de yayımladı.

Yönetmeliğin "Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve resen yapılacak işlemler" başlıklı 111'inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi.

Buna göre, başladığı yıl içinde bitirilmiş inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan; başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedeli esas alınacak.

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