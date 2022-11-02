Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? (2022 sözleşmeliye kadroda son durum)

Sözleşmeliye kadro çalışmasında gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Sözleşmeliye kadro için teknik ekiplerin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 600 bine yakın kamu personelini ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor.



600 BİN PERSONELİ İLGİLENDİRİYOR



Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bir takım farklar bulunuyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor, görevde yükselme sınavına giremiyorlar.



Çalışmanın tamamlanmasıyla, kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.



Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRODA SON DURUM



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son açıklamada, sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti;



"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"



Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:



"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz.

Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."