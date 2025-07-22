SP 500'den yeni rekor

S&P 500, güçlü kurumsal kazançlar ve yatırımcı güveninin küresel ticaret gerilimleri sürerken bile piyasayı yukarı çekmeye devam etmesiyle Pazartesi gününü bir başka rekor seviyeden kapatarak yılın 10'uncu rekor kapanışını gerçekleştirdi.



Ocak ayından bu yana 423,97 puan yükselen endeks, beklenenden daha iyi gelen çeyrek dönem sonuçları ve ABD ekonomisinin dayanıklılığına ilişkin artan iyimserlikle son kazanımlarla birlikte yılbaşından bugüne yüzde 7,21 değer kazandı.



Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Ağustos'taki son tarihi öncesinde ABD ile ticaret konusunda olası bir anlaşmasız sonuca hazırlanmasına rağmen, piyasalar jeopolitik belirsizliği büyük ölçüde göz ardı etti. Yatırımcılar bunun yerine olumlu kazanç momentumuna ve finans ve teknoloji gibi kilit sektörlerin devam eden performansına odaklandı.