SP, bazı ABD bankalarının notunu düşürdü

S&P Global, fonlamaya ilişkin risklerin ve zayıf karlılıkların sektörün kredi gücünü zorlama olasılığı olduğunu belirterek çok sayıda ABD bankasının kredi notunu düşürdü ve görünümlerini revize etti.



S&P, Associated Banc-Corp ve Valley National Bancorp bankalarının kredi notlarını fonlama riskleri ve aracı mevduatlara olan yüksek bağlılığı nedeniyle düşürdü.



S&P, UMB Financial Corp, Comerica Bank ve Keycorp bankalarının kredi notunu da büyük mevduat çıkışları ve yüksek faiz oranlarını neden göstererek düşürdü.



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de ABD'li birçok bankanın kredi notunu düşürürken başka bankaların durumunu da gözden geçirdiği uyarısında bulunmuştu.



S&P, notunda faiz oranlarındaki sert yükselişin pek çok ABD bankasının fonlama ve likiditesi üzerinde baskı yarattığını açıkladı.

