SP, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme beklentisini yüzde 2,3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.



2024 yılı için tahmin yüzde 2'den yüzde 2,3'e revize edildi.



Kuruluş, "Ekonomik Görünüm Gelişmekte Olan Piyasalar" raporunda, enflasyon tahminlerine de yer verdi.



Yıllık enflasyonun 2023'te yüzde 53, 2024'te yüzde 48,1, 2025'te yüzde 29,5 ve 2026'da yüzde 18 olacağı öngörüldü.



Kredi derecelendirme kuruluşu, yıl sonu politika faizi beklentisini ise yüzde 37,5'e yükseltti.



Raporda, politika faizinin 2024'te yüzde 35, 2025'te yüzde 20 ve 2026'da yüzde 15 olacağı tahminlerine yer verildi.



NOT KARARI CUMA GÜNÜ



S&P Türkiye için not değerlendirmesini ise bu cuma yayımlayacak.



Derecelendirme şirketi, en son Mart sonunda Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çekmişti. Açıklamada deprem sonrası artan maliyetlere vurgu yapılmıştı..



Analistlere göre, not görünümü "negatif"ten "durağan"a dönebilir. Daha önce Moody's ve Fitch bu yönde adım atmıştı.