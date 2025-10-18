SP, Türkiye'nin kredi notunda değişiklik yapmadı

Standard & Poor's (S&P) ülkelerin kredi notu takvimlerine dair açıklama yaptı.

Kuruluş, hakkında değerlendirme yapılması için 17 Ekim tarihi verilen Türkiye, Hollanda ve Togo için herhangi bir güncelleme yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin yapıldığı ancak mevcut kredi notlarında bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.

S&P, halihazırda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.