SpaceX halka arz fiyatını düşürmüyor

SpaceX , 75 milyar dolarlık tarihi halka arz sürecinde birlikte çalıştığı bankalara, hisse başına 135 dolarlık fiyattan vazgeçmeyeceğini iletti. Şirket, bu fiyatı daha önce sunduğu güncellenmiş halka arz dosyasında kamuoyuyla paylaşmıştı.

Konuya yakın kaynaklar, bu kararın Elon Musk 'ın Wall Street geleneklerini alt üst ederek halka arzı kendi koşullarında gerçekleştirme kararlılığının en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Ancak kaynaklar, söz konusu kararın halka arz gerçekleşmeden önce değişebileceğinin de altını çizdi.

SpaceX, Perşembe günü yatırımcı tanıtım toplantılarına başladı. Bu toplantılar, şirketlerin ve bankacılarının nihai fiyatı belirlemeden önce yatırımcıların nabzını tuttuğu geleneksel bir sürecin parçası; kesin fiyat ise genellikle hisselerin işlem görmeye başlamasından bir gün önce yapılan toplantıda açıklanıyor.

Halka arzı yakından takip eden üç ayrı kaynak, yatırımcı talebinin "doyumsuz" düzeyde olduğunu ifade etti.