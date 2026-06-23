SpaceX hisseleri çakıldı, 3 günde 600 milyar dolar eridi

Borsada Elon Musk rüzgarı tersine döndü. SpaceX hisselerindeki yükseliş yerini sert düşüşe bıraktı.

135 dolardan halka arz olan ve hızlı yükselişle 220 doları aşan SpaceX hisselerinde bu kez düşüş yaşanıyor. Şirket hisseleri pazartesi günü yüzde 16,4 oranında düştü.

Bu, şirketin piyasa değerinden tek bir günde tam 400 milyar doların silinmesi anlamına geliyor. Üç günlük toplam kayıp ise yüzde 23’e ulaştı, eriyen tutar 600 milyar doları geçti.

Analistlere göre düşüşün gerekçesi beklentilerin fiyatlanmış olması. Piyasa uzmanlarına göre uzun vadeli yatırımlardan elde edilmesi planlanan gelirler zaten fiyatlamalara girdi. Öte yandan hisseye yeni alıcı girişi de zayıfladı.

Pazartesi günkü kayıplara rağmen SpaceX, hisseleri 135 dolarlık halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 15 üzerinde seyrediyor. Musk'ın şirketi 2 trilyonu aşan piyasaya değeriyle hala dünyanın en büyük altıncı şirketi konumunda.