SpaceX hızlı yükseldi, sert düştü

SpaceX hisseleri, halka arz sonrası çılgınlığının sönmüş gibi görünmesiyle dün yüzde 6'dan fazla düştü.

Hisse senedi, önceki işlem seansında yaklaşık yüzde 5 düştükten sonra, son olarak yüzde 6,5 düşüşle 178,50 dolardan işlem gördü. Kapanışta yüzde 3,56 gerileme oluştu ve 185 dolardan işleme kapandı. Yine de, halka arz fiyatı olan 135 doların yüzde 30'undan fazla üzerinde seyrediyordu.

150 MİLYAR DOLARI BİR ANDA SİLEBİLİR

Zararlar devam ederse, SpaceX'in 2,52 trilyon dolarlık piyasa değeri Perşembe günü 150 milyar dolardan fazla azalacak.

IPOX Schuster analisti Kat Liu, "Halka arzın büyüklüğü ve güçlü ilk performans göz önüne alındığında, bir miktar kar realizasyonunun olması şaşırtıcı değil. Tarihin en büyük halka arzı için bu, özellikle olaylı ve kısa bir işlem haftası oldu." diye ekledi.