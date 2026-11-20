SpaceX'i tahtından indirdi, borsada tarihi gün. Anthropic küresel piyasaları sarstı
20.11.2026 10:55
Anthropic'in halka arzı küresel piyasaları etkiledi.
Dario ve Daniela Amodei kardeşlerin kurduğu yapay zeka devi Anthropic, ilk işlem gününde yüzde 34'ü aşan primle 111,53 dolara yükseldi.
Halka açılmasının hemen ardından yüzde 34'ün üzerinde prim yapan Antropic hissesi 97 dolar seviyesinden ilk işlem gününü tamamladı. 83 dolardan halka arz olan şirket ilk günden yatırımcılarına büyük kazanç sağlarken küresel piyasalarda da etkisini gösterdi.
HIZLI YÜKSELİŞİN DEVAMI GELMEDİ, ENDİŞELER VAR
Anthropic'in rekor kıran halka arzı, yüksek yapay zekâ değerlemeleri ve finansman risklerine ilişkin devam eden endişeler nedeniyle piyasa güvenini yeniden sağlamayı başaramadı. Bununla birlikte, şirketin tarihi halka arzı, uluslararası yatırımcıların hisse senedi satın almak için para birimlerini dolara çevirmesiyle dolara olan talebi artırdı. Altın tarafında da satışlar halka arzla bağlantılı olarak devam etti. Altın satanlar paralarını dolara çevirip Anthropic'in halka arzına katılınca altın tarafında yüzde 3'ten fazla düşüşler görüldü.
PİYASA DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI
Antropic'in halka arzıyla birlikte piyasa değeri trilyon dolara ulaştı. Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic "ANT" koduyla Nasdaq'ta işlem görüyor.
Anthropic'in piyasa değerinin, hisselerinin borsada işlem görmeye başladığı fiyat üzerinden 2 trilyon dolara ulaştığı belirtildi.
“NE TİCARİ NE DE SİYASİ BASKILARA BOYUN EĞECEĞİZ”
Şirketin hisselerinin işlem görmeye başlaması dolayısıyla Nasdaq borsasında açılış zilini Anthropic'in kurucuları Dario Amodei ile Daniela Amodei çaldı.
Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, açılış zili öncesi yaptığı konuşmada, insanlarla uyum içinde çalışan yeterince güçlü bir yapay zekanın, yüzyıllık bilimsel ve tıbbi ilerlemeyi on yıla sığdırabileceğine inandığını söyledi.
Yapay zekanın "kötüye kullanım" ve "sistemler üzerindeki kontrolün kaybedilmesi" gibi riskleri konusunda her zaman dürüst olduklarını dile getiren Amodei, "Bu riskleri kaçınılmaz olduklarını düşündüğümüz ve buna rağmen inşa etmeye devam ettiğimiz için değil, aksine önlenebilir olduklarına ve bunları önleyebileceğimize inandığımız için konuşuyoruz. Bunlardan kaçınmak, yapay zekayı geliştiren insanların yapacağı tercihlere bağlı." dedi.
Amodei, yapay zeka sistemlerinin güvenli olduğundan ve insan kontrolü altında kalacağından emin olmak için gereken süreyi ayıracaklarını ve teknoloji geliştirme sürecini kontrollü bir şekilde yürüteceklerini belirterek, "Ne ticari ne de siyasi baskılara boyun eğeceğiz." diye konuştu.
TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK HALKA ARZI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Anthropic, haziran ayında halka arz süreci için hazırladığı taslak belge ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gizli olarak başvuruda bulunmuştu. Şirket, 26 Ekim'de de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e kayıt beyanı sunmuştu.
Şirketin satışa sunduğu 980 milyon adet A grubu adi hissenin halka arz fiyatı 83 dolar olarak belirlenmiş, böylece 81,3 milyar dolarlık kaynak sağlanmıştı.
Sunulan hisse sayısının ve halka arz fiyatının şirketin daha önce duyurduğu hedeflerin üzerinde olması dikkati çekmişti. Anthropic daha önce 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa sunmayı planladığını bildirmişti.
Anthropic, halka arzında sağladığı kaynakla SpaceX'i tahtından ederek tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirmiş oldu.
Haziran ayında borsaya açılan SpaceX, halka arzında ek hisse alım opsiyonu hariç 75 milyar dolar gelir elde etmişti.
800 MİLYONDAN FAZLA HİSSE EL DEĞİŞTİRDİ
Anthropic'in rekor kıran halka arzıyla Nasdaq, bu yıl New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan bir başka önemli halka arzı daha kaptı ve şehir merkezindeki rakibine karşı pazar payı mücadelesinde zaten geniş olan liderliğini daha da artırdı. Borsa, yapay zeka şirketinin halka arzında 800 milyondan fazla hissenin el değiştirmesiyle, Perşembe günü Times Square'deki adresini çevreleyen dev ekranlarda Anthropic'in zaferini gösterdi.
Nasdaq'ın CEO'su Adena Friedman dün verdiği bir röportajda " Anthropic'in halka arzı bizim için çok gurur verici bir an. Anthropic ekibiyle çok uzun zamandır iletişim halindeyiz. Tüm listeleme deneyiminden ayrı olarak, yapay zeka ekosisteminde olduğu gibi, onların da müşterisiyiz ve bu bağlamda da onları tanıma fırsatı bulduk." dedi.