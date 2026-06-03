SpaceX'te halka arz fiyatı belli oluyor

Milyarder iş insanı Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı ve uydu haberleşme şirketi SpaceX , tarihinin en büyük ilk halka arzı (IPO) için hazırlıklarını hızlandırdı.

Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre şirket, halka arzda hisse başına 135 dolar fiyat hedefleyerek 555 milyon 600 bin adet hisse satmayı ve toplamda 75 milyar dolar kaynak yaratmayı planlıyor.

Halka arz sürecinde 75 milyar dolar fon sağlamayı amaçlayan roket ve uydu üreticisi SpaceX, bu hamleyle piyasa değerini 1 trilyon 750 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor. Böylece şirketin değeri birçok ülkeden daha yüksek olacak.