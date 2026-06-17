SpaceX'ten yeni başarı, opsiyonlarla değeri fırladı

SpaceX , Amazon'un hisselerini geride bıraktı. Dev şirket , dün piyasa değerlemesinde zirveye ulaştı ve kısa süreliğine Microsoft'un piyasa değerlemesini geride bıraktı. Şirketin yeni halka arz edilen opsiyon sözleşmelerindeki çılgın hareketliliğin tetiklediği, altüst olmuş bir işlem gününde, dünyanın en değerli şirketleri listesinde hızla yükseldi.

SpaceX hisseleri yüzde 4,8 artarak 201,80 dolardan kapandı ve Elon Musk'ın şirketinin piyasa değeri yaklaşık 2 triluon 655 milyar dolara ulaştı. Bu değer, geçen hafta rekor kıran halka arzındaki değerinden yaklaşık 800 milyar dolar ve Salı gününe kadar piyasa değeri bakımından ABD'de işlem gören en büyük beşinci şirket olan Amazon'un değerinden yaklaşık 10 milyar dolar daha fazla.

Hisseler Salı günü erken saatlerde yükselişe geçti. Yatırımcılar Musk'ın roketlerden yapay zekaya uzanan devasa imparatorluğuna bahis oynadılar. Ancak hissenin piyasa değeri diğer trilyon dolarlık dev şirketlerden daha yüksek.

Hisselerin, büyük endekslere katılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda ek talep görmesi bekleniyor. Buna rağmen, öğleden sonra satış baskısı güçlüydü ve SpaceX hisseleri, bir ara 225,64 dolara kadar yükseldiği kazanımlarının büyük bir kısmını geri verdi.

OPSİYON TİCARETİ BAŞLADI

Dünkü yükselişin en büyük etkenlerinden biri, SpaceX hisselerinde opsiyonların piyasaya sürülmesiydi. Bu opsiyonlar, belirli bir tarihe kadar belirli bir fiyattan hisseleri alma veya satma hakkı (ancak yükümlülüğü değil) veriyor. Genellikle, bir hisseye olan ilginin artmasından faydalanmak veya hisselerin hızla yükseleceğine veya düşeceğine dair bahis oynamak isteyen yatırımcılar tarafından kullanılıyor.

Trade Alert verilerine göre, SpaceX hisselerinde işlem seansının ilk saatinde 500 binden fazla opsiyon sözleşmesi el değiştirdi ve öğleden sonra erken saatlerde bu sayı 1 milyonu aştı. Opsiyon analizi hizmeti SpotGamma'nın kurucusu Brent Kochuba, SpaceX'in yüksek oranda yükseliş yönlü opsiyon işlem hacminin, hissenin seansın başlarında yükselmesine yardımcı olduğunu söyledi.