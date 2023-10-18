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S&P’den Orta Doğu uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor’s (SP), İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi. Gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artma ihtimaline ve enerjide arz şokuna vurgu yapıldı.

SP’den Orta Doğu uyarısı
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derecelendirme kuruluşu S&P,  "Orta Doğu gerilimi jeopolitik riskleri artırıyor" uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması, halihazırda yükseldiğini ve kötüleştiğini düşündüğümüz jeopolitik riske ilişkin küresel değerlendirmemiz üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son dönemde yaşanan bu gelişmelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin ile ABD arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde oluşan baskıyı daha da artırdığı kaydedildi.

S&P'nin açıklamasında, "İsrail ve Gazze'de ortaya çıkan insanlık trajedisinin ciddiyetini küçümsememekle birlikte, şu anki temel durumumuz, çatışmanın büyük ölçüde İsrail ve Gazze ile sınırlı kalacağı ve bölge dışındaki coğrafyada ülke kredi etkisinin sınırlı olacağı yönündedir." yorumunda bulunuldu.

Açıklamada, gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artışa geçmesinin yanı sıra ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilecek bir enerji arz şokunun da potansiyel olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

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