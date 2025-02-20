SP'den Türkiye için yeni faiz tahmini

Kredi derecelendirme kuruşu Standard & Poor's (S&P), gelişen piyasalara yönelik faiz ve kur tahminlerini güncelledi.



Kuruluş, Türkiye'ye yönelik faiz ve dolar/TL tahminlerini de revize etti.



Buna göre S&P, Türkiye'de 2025 yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 35'ten yüzde 32,5'e indirdi. 2026 yılı için faiz beklentisi yüzde 20, 2027 için ise yüzde 15 olarak kaydedildi.



S&P, dolar/TL tahmininde ise değişikliğe gitmedi.

Kuruluş, 2025 yıl sonu için dolar/TL tahminini 42 olarak açıkladı. Dolar/TL'de 2026 yılı beklentisi 47, 2027 yılı için ise 52 oldu.

