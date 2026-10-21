SPK, 3 aracı kurumun faaliyetini geçici olarak durdurdu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bugün açıklanan bülteninde üç aracı kurumun sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdiğini duyurdu.

Kurulun kararına göre, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Pusula Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetleri, 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

Kararların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 97'nci maddesinin birinci fıkrası ile ilgili yatırım kuruluşları ve aracı kurumlar tebliğlerinin hükümleri uyarınca alındığı belirtildi.

Pusula Yatırım, fon soruşturmasının merkezindeki Pusula Finans Holding'in iştiraklerinden biri. Pusula Portföy ile aynı grup bünyesinde bulunuyor.

HSBC YATIRIM'A PARA CEZASI

SPK, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürüttüğü inceleme sonucunda şirkete 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Cezanın gerekçesi olarak, nakit ve kıymetlerin zaman aşımının tespiti konusunda yeterli araştırmanın yapılmaması ve bu konuda işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi belirtildi.

BİR ŞİRKETİN YETKİSİ İPTAL EDİLDİ

Kurul ayrıca Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin, SPK'nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme ile yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılmasına karar verdi.