SPK, açığa satış yasağını uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), haftalık bültene göre Kurul açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına dair tedbir ve uygulamaların uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.