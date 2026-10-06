SPK açıkladı: 2026 yılında 96 kişiye fonlarla ilgili suç duyurusu yaptık

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir gazetede yayımlanan haber üzerine açıklama yaparken fonlarla ilgili sürece de değindi.

Söz konusu haberde şüpheli fonlarla ilgili 2025 yılından bu yana tam 130 kez uyarıda bulunulduğu, ancak Kurul'un bunu dikkate almadığı ileri sürülüyordu.

SPK, söz konusu iddiayı yalanladı ve Kurul'un Borsa İstanbul tarafından gelen tüm bildirimleri titizlikle değerlendirdiğini, gerekli denetim ve gözetim işlemlerini yerine getirdiğini vurguladı.

"BİLGİ NOTLARI DA DİKKATE ALINIYOR"

Açıklamada fonlarla ilgili süreçle ilgili şu ayrıntılara da yer verildi:

"Öte yandan Kurulumuz gözetim ve denetim çalışmalarında Borsa İstanbul tarafından elektronik posta yoluyla iletilen bilgi notlarını dahi dikkate almakta ve ilgililer hakkında gerekli yaptırımları uygulamaktadır. Habere konu fonlara ilişkin bilgi notları sayısı gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurulumuz, denetimleri neticesinde gerçek ve tüzel kişilere 2025 yılında toplam 2 milyar 741 milyon TL ve 2026 yılının ilk dokuz ayında 948 milyon TL idari para cezası uygulamıştır. 2025 yılında 152 kişiye, 2026 yılı başından bu yana 174 kişiye suç duyurusunda bulunulmuştur. 2026 yılında yapılan suç duyurularının 96’sı fonlarla ilgili işlemler nedeniyledir."