SPK duyurdu: Pusula ve Tera'nın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonları işleme kapatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

SPK, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla yeni önlemler aldı.

Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 PYŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.

Söz konusu şirketlerin tayin edilecek yöntem ile tasfiye edilecek yatırım fonları arasında serbest fonlar ve para piyasası fonları yer alıyor.

Bu doğrultuda Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin 5, Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin 12, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin 31, Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin 16, A1 Portföy Yönetimi AŞ'nin 9, Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin 15 ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin 42 yatırım fonunu olmak üzere, toplamda 130 yatırım fonunun kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, ikinci bir duyuruya kadar, 2 Ekim seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranı asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine karar verildi.